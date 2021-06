O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira (PSB), propôs seis emendas à Lei Orçamentária do município para 2022. A maioria delas em relação ao atendimento na área de Saúde. Jari levou em consideração as reivindicações da população durante visitas aos equipamentos públicos e também nas conversas com moradores nas edições do projeto Vereador no Bairro, que realiza semanalmente desde 2013.

“Minha atuação na Câmara de Vereadores sempre foi pautada pela participação popular. Por isso, todas as emendas impositivas que apresentei atendem a pedidos da comunidade. São necessidades apresentadas por quem usa o serviço municipal de público de saúde e as áreas públicas de esporte e lazer”, afirmou Jari.

Atual presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, Jari passou a dar ainda mais atenção ao serviço oferecido à população. Estão entre suas propostas as reformas das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Conforto, São João, São Carlos e Sessenta.

“O objetivo é oferecer mais conforto e funcionalidade, tanto para os usuários como para os profissionais que atuam nestas unidades”, falou Jari.

Esporte e lazer

O vereador também incluiu no orçamento municipal de 2022 as reformas dos Campos de Futebol dos bairros Monte Castelo e Sessenta (Campo Novo Mundo). “Os dois espaços são muito utilizados pela população e são importantes locais para convivência e prática de esporte gratuitos de nossa cidade”, ressaltou Jari.