Vencer em casa e conquistar pontos fora. Este é o cenário ideal que todas as equipes almejam em campeonatos de pontos corridos. E foi exatamente isso que o Volta Redonda conseguiu nesta sequência de jogos no Norte e Nordeste pela Série C.



Após golear o Manaus-AM no Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço saiu para fazer dois jogos, conquistando quatro pontos, após vencer o Botafogo-PB e empatar sem gols com o Paysandu-PA nesse sábado (dia 19), na Curuzu.



O comandante Neto Colucci comemorou os pontos conquistados fora de casa.

“Após uma partida bem disputada, encerramos esta nossa sequência de jogos fora com quatro pontos conquistados. A equipe se mostrou muito madura, vem evoluindo, claro que tem muito para evoluir ainda, mas se comportou muito bem nestes dois confrontos. Tivemos uma vitória no primeiro jogo, com uma atuação consistente, e um empate no segundo, em uma partida muito equilibrada. Sabemos da importância de conquistar pontos fora de casa e conseguimos dois importantes resultados, que nos deixam na parte de cima da tabela”, destacou Neto Colucci, que analisou o empate com o Paysandu-PA.



“Começamos melhor que o Paysandu, que conseguiu equilibrar o jogo depois, mas nunca deixamos de competir muito pela bola, sempre forte no perde e pressiona, evitando que eles tivessem liberdade para finalizar no gol do Vinícius. Faltou melhorar um pouco o último passe, para que tivéssemos uma chance mais clara de gol, porque até tivemos uma boa posse, mas não fomos bem objetivos. No geral, o time hoje foi maduro no quesito de não levar o gol e ter uma boa posse”, analisou.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Santa Cruz-PE no sábado (dia 26), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

“Agora é descansar e começar a pensar no Santa Cruz no sábado. É muito importante buscarmos esta vitória em casa, que nos consolida entre os quatro primeiros, podendo até nos deixar na liderança da chave. Então é fazer uma semana forte de preparação, estudar bastante o adversário e montar uma boa estratégia para conquistarmos estes três importantes pontos”, projetou.