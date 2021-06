O Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Paysandu-PA, em partida realizada no estádio da Curuza. Com o resultado, o Esquadrão de Aço assume a liderança do grupo A, com sete pontos.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Santa Cruz-PE no sábado (dia 26), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Em um primeiro tempo muito equilibrado, as duas equipes tiveram poucas chances para abrir o placar nos primeiros 45 minutos de jogo.

Com maior posse de bola no começo do jogo, o Volta Redonda assustou com Júlio Amorim, no primeiro minuto, e com Natan, aos oito minutos. Já o Paysandu assustou os 31 minutos, em cobrança de falta de Marcelo, que Vinícius Dias fez grande defesa, e um chute de fora da área de Bruno Paulista, que saiu à esquerda do gol.

Na volta do intervalo, o Voltaço seguiu mais perigoso e perto do gol. Aos 14 minutos, Rômulo Cabral recebeu na entrada da área, girou e finalizou com muito perigo. Oito minutos depois, Bruno Barra cruzou e, por muito pouco, Luciano Naninho não alcançou para desviar a bola para o gol.

Por sua vez, os donos da casa assustaram com Israel, em um chute da entrada da área, que saiu à direita do gol de Vinícius Dias. Fim de jogo na Curuzu: Paysandu-PA 0x0 Volta Redonda.

Foto: Talita Gouvea