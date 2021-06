Um homem de 31 anos foi preso com um revólver calibre 38 com seis munições, no sábado (dia 19), no km 249 da Via Dutra, no distrito de Arrozal, em Piraí. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em um carro e, quando viu a viatura policial, iniciou a fuga.

O suspeito estava com outro homem, de 47 anos, no veículo. Eles foram interceptados em frente à empresa Carta Fabril. Debaixo do banco do motorista, os policiais encontraram a arma. O suspeito alegou que estava armado por estar recebendo ameaças.

Os dois foram levados para a delegacia de Piraí, onde o dono do revólver ficou preso em flagrante. O outro foi ouvido como testemunha e liberado.