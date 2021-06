Com o tema “Check-in Turismo: Mercado e Inovação – a reinvenção do setor de Turismo”, as principais entidades e órgãos do Rio de Janeiro vão debater, em um evento online, o presente e o futuro do setor. O evento, realizado pelo Sebrae Rio, acontece de 22 a 24 de junho, das 10h às 18h30. Palestras, sessão de negócios, painel de startups, lançamento de roteiros e produtos turísticos, painel de cases de sucesso, oficinas e tours virtuais, são algumas das opções para o público.

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, que participará do evento, apresentando a palestra “A retomada do turismo no Rio de Janeiro”, elogiou a iniciativa do Sebrae Rio.

“O turismo atravessou um período muito difícil e começa agora, com o avanço da vacinação, a ganhar força. Eventos como este são fundamentais para a interação entre os diversos setores ligados à atividade turística. Precisamos, cada vez mais, nos unir para que a retomada seja firme e promissora”, disse Tutuca.

O secretário participará do evento nesta terça-feira (dia 22), das 11h20 às 13h. Além do secretário estadual, debaterá o assunto, Germana Magalhães, coordenadora de Turismo do Sebrae. No painel, serão apresentados ainda cases de sucesso, mostrando como empresas se reinventaram durante a pandemia.

O evento, que é gratuito e vai acontecer pelas plataformas Zoom e Youtube, contará, além das palestras, com negociações virtuais e um Salão de Oportunidades, que terá a função de auxiliar os participantes a encontrarem melhores condições de trabalho como, por exemplo, novos fornecedores e clientes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/checkinturismo/

Foto: Divulgação