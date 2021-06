O vereador Betinho Albertassi (PSD) apresentou emendas à Lei Orçamentária do município de Volta Redonda de 2022. Elas foram destinadas a projetos da Casa da Criança e Adolescente, idealizados pela irmã Elisabeth, e recursos para reparos no abrigo VIH-Ver, que atende portadores do vírus HIV. Nesta semana o parlamentar visitou a Casa da Criança, onde foi recebido pela diretora da entidade Guaraciara Pouzada de Lavor Lopes. Na ocasião, ela relatou as dificuldades e a escassez de recursos para manutenção das atividades.

A Casa da Criança atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, vitimas de diversas formas de violência e, no momento, não conta com convênio com o Poder Público, sobrevivendo apenas das doações recebidas. “A Casa da Criança contribui para que mudanças significativas ocorram em nossa sociedade. Vamos pressionar o Poder Público para que recursos sejam destinados a entidade”, declarou o vereador.

Além da Casa da Criança foram contempladas com emendas a ONG Ideais, com recursos para aquisição de equipamentos; Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição de Volta Redonda (Apada-VR) e para o abrigo VIH-VER.