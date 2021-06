Policiais civis da 93ª DP prenderam, na quarta-feira (dia 23), um dos traficantes mais procurados da Região Sul Fluminense, com atuação principalmente no bairro Açude, em Volta Redonda, onde seria um dos líderes da facção criminosa que comanda aquela localidade. Leone da Silva Ribeiro, o ‘Flamengo’, de 29 anos, foi localizado em um apartamento de luxo na cidade mineira de Visconde do Rio Branco, a cerca de 300 km de Volta Redonda.

O acusado possuía quatro mandados de prisão em aberto por homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Segundo a polícia, ele é um dos responsáveis pelos conflitos entre traficantes de facções rivais de Volta Redonda e Barra Mansa, que tem causado várias mortes de jovens na região.De acordo com as investigações, o traficante também é acusado de ser o mandante do assassinato de Júlia Rodrigues, 19 anos, ocorrido no dia 5 de junho de 2020. O homicídio foi praticado pelo namorado da jovem, um dos “soldados” do tráfico de drogas da região.

Segundo os policiais, no primeiro momento, o crime estava sendo tratado como feminicídio. No entanto, com o desenrolar das diligências, os investigadores descobriram que o homicídio foi motivado porque Júlia estaria repassando informações para uma facção rival. Após conhecimento do fato, o traficante ordenou a morte da jovem, assassinada com 11 tiros. O namorado dela, acusado pelo crime, foi preso em janeiro deste ano na cidade de Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais, onde estava escondido.

Rotina

Ainda de acordo com informações, o medo de ser capturado pela polícia e a disputa com o grupo rival levaram Leone Ribeiro a alterar a rotina. Uma das medidas adotadas foi mudar de cidade, na companhia de familiares. O esconderijo escolhido foi um apartamento de luxo na pequena Visconde do Rio Branco, com população estimada em 42 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE.

O homem apontado como o chefe do tráfico do bairro Açude, no entanto, não se distanciou completamente de Volta Redonda. As investigações, que duraram cerca de quatro meses, apontam que, de forma periódica, Leone costumava se deslocar entre as duas cidades.

Durante as estadias na Cidade do Aço, segundo apuraram os agentes da 93ª DP, ele negociava a compra e distribuição das drogas. Ordenava e planejava ainda a morte de desafetos. Com forte aparato de segurança, Leone Ribeiro foi conduzido à sede da delegacia de Volta Redonda e posteriormente encaminhado para o sistema carcerário.