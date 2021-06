O sonho da casa própria pode se tornar realidade para os metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa estaria disposta a participar da construção de um novo condomínio residencial em Volta Redonda.

Nas últimas semanas, uma pesquisa virtual começou a ser realizada, objetivando adequar o projeto às necessidades dos possíveis proprietários dos imóveis. “É uma pesquisa que vai nortear as nossas ações e para discutirmos como será o financiamento”, explicou o presidente do Sindicato, Silvio Campos. “Por isso é muito importante que os trabalhadores respondam para que possamos traçar o perfil daqueles que desejam fazer parte do projeto”, completou.

Segundo a entidade sindical, o levantamento vai apurar o interesse e alguns dados importantes, como o valor mensal da renda da família, se tem preferência por apartamento ou casa, quantas pessoas residem em sua moradia, quantos banheiros, entre outras informações que estão disponíveis no questionário feito em uma plataforma digital. O acesso pode ser feito pelo link https://www.heapup.com.br/opinionboxV9Q9uPfpUY que estará disponível até o dia 7 de julho deste ano.

Projeto

O condomínio deve ser construído perto do bairro Vila Rica, em um terreno da CSN. “A intenção é privilegiar os trabalhadores da CSN com um projeto de moradia e financiamento igual ao que foi feito antigamente no Vila Rica”, destaca Silvio Campos.

Segundo informações do sindicato, o projeto prevê que o financiamento seja facilitado para os trabalhadores e caberá a entidade a busca pelo banco que irá oferecer os juros mais baixos. “Estamos fazendo o que está ao nosso alcance para que os trabalhadores consigam ter a casa própria, que é um sonho de muitos. Vamos continuar trabalhando para que toda a burocracia seja vencida até a entrega das chaves para cada metalúrgico da CSN”, finalizou Silvio.