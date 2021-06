Com o objetivo de fortalecer as feiras e os artesãos do interior do estado do Rio, o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, se reuniu na manhã desta segunda-feira (dia 28), com o presidente do Detran.RJ, Adolpho Konder, para debater os serviços que poderão ser ofertados nas cidades do interior. Uma das propostas estudadas é a realização de feiras de artesanato utilizando a estrutura dos postos do Detran.RJ na ampliação das ações da Secretaria de Turismo no interior do estado.

“Nós estamos estudando diversas parcerias para atender a demanda do artesão de cada região. Temos visto nas cidades por onde entregamos as carteiras do artesão, a necessidade de ofertar outros serviços. Uma das ideias que vamos avançar para o pós-pandemia são as feiras de artesanato, aproveitando a estrutura dos postos do Detran para consolidarmos um TurismoRJ+Perto do interior. A parceria vai fomentar o artesanato, somando o trabalho da Secretaria de Turismo com a estrutura do Detran em todo o Estado. Já estamos focados no período de pós-pandemia e queremos avançar pelo interior com novos projetos”, destacou Gustavo Tutuca.

Programa de Artesanato

O Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro tem o objetivo de desenvolver ações como capacitação, cadastramento, acesso ao crédito, participação em eventos e feiras. Gerando assim, para o artesão, um aumento em sua renda pessoal e familiar com a venda dos produtos artesanais.