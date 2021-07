A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na madrugada desta segunda-feira (dia 5), na Via Dutra, em Piraí, uma carreta carregada de carne que havia sido roubada momentos antes, em Barra Mansa. O motorista do veículo, feito refém pelos assaltantes, foi liberado.

Segundo o motorista, ele foi assaltado no posto Varandão, às margens do km 246 da Via Dutra, em Barra Mansa. O homem estava estacionado no local, descansando, quando foi rendido por dois homens armados. Ele foi levado a outro caminhão, também roubado, enquanto os criminosos retiravam o carregamento de carne de seu veículo. Depois do roubo, ele foi levado de volta a cabine de sua carreta. Os criminosos seguiram em direção ao Rio de Janeiro.

A PRF foi avisada do crime e, de acordo com os agentes, montou um cerco em frente ao Posto Caiçara, na altura do km 227. Ao avistarem o veículo, os policiais deram uma ordem de parada, que não foi obedecida pelos criminosos. Alguns quilômetros depois do posto da PRF, a carreta foi abandonada. A PRF acredita que os bandidos fugiram em outro veículo que dava cobertura para a ação. Foto: PRF