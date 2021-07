A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (dia 5), um homem que seria o gerente do tráfico no bairro Vila Brasília. Com o homem, detido em uma casa na Rua C-1, os policiais encontraram uma arma, drogas e materiais do tráfico.

Segundo a PM, agentes foram até o local apurar uma denúncia de que o homem estaria guardando drogas e armas em sua residência. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Com ele, os policiais encontraram pistola calibre 9mm, um carregador, quatro munições e um rádio transmissor.

Nos fundos da residência, foram encontrados 300 gramas de cocaína, um pedaço de maconha, outro rádio transmissor, um coldre, capa de colete, 10 mil pinos vazios, uma balança de precisão e uma folha com anotações do tráfico de drogas, além de um “kit roni”, que aumento o poder de uma arma de fogo. O suspeito e o material foram levados à delegacia de Volta Redonda. Foto: PM