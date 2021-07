Obras de melhorias em estradas da região Sul Fluminense. Este foi o tema da reunião desta segunda-feira (dia 5), marcada pelo deputado federal Hugo Leal, que esteve acompanhado do ex-deputado estadual Nelson Gonçalves, ambos do PSD, num encontro com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Hebert Marques da Silva, na sede do órgão no Rio de Janeiro. Na ocasião, o parlamentar entregou duas solicitações ao DER. Uma delas elaborada pela Cooperativa Agropecuária de Santa Isabel, distrito de Valença, onde membros da entidade afirmam a importância de estradas de qualidade tanto para o escoamento da produção regional, quanto para o turismo, em especial ligando os dois estados Rio de Janeiro e Minas Gerais.

No pedido protocolado no DER, a entidade reivindica melhorias nos trechos ligando Santa Isabel do Rio Preto a Conservatória e Santa Isabel a Volta Redonda, além do trecho entre Santa Isabel até a Ponte de Zacarias, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A estrada, pavimentada a pedido do então deputado Nelson Gonçalves, conforme os produtores não recebe melhorias e vem apresentando trechos com buracos, mato alto nos acostamentos e falta de sinalização horizontal e vertical, como placas e pinturas.

“Boa parte da produção que abastece a nossa região passa por estas estradas, além de serem fundamentais para o turismo rural região, que cresceu muito, principalmente, por conta da pandemia de Covid-19, onde as pessoas passaram a priorizar passeios por lugares afastados dos centros urbanos”, enfatizam os diretores da cooperativa, cujo pedido será encaminhado pelo presidente do DER que se manifestou favorável a reivindicação.

Mais

O deputado federal Hugo Leal também entregou no DER pedido de obras de melhorias em estradas que cortam o município de Rio das Flores. A pedido do prefeito daquela cidade, Vicente Guedes, Hugo Leal, falou da importância desse investimento para o desenvolvimento regional. “Sabemos o quanto o Sul Fluminense é importante para a economia do estado e para garantirmos o constante desenvolvimento dessa região precisamos de investimentos em diversos setores, entre eles, em rodovias de qualidade”, finalizou Hugo Leal, afirmando que o presidente do DER se comprometeu a tratar do assunto com diretores do órgão.