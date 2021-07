O Ministério da Saúde incluiu os empregados dos Correios no rol de públicos prioritários para vacinação contra Covid-19. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (dia 6), em encontro entre o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. As informações sobre cronograma e como ocorrerá a vacinação nos estados ainda serão divulgadas.

“Esse pleito, que é um sonho para todos os servidores dos Correios, hoje vira realidade. Nós pactuamos com o grupo do Programa Nacional de Imunização e essa demanda foi aceita. Estamos muito felizes de anunciar essa esperança para os servidores dos Correios, uma empresa que tem prestado tantos serviços ao Brasil, em tanto tempo”, declarou o ministro Queiroga.

O presidente da estatal, Floriano Peixoto, agradeceu ao ministro, destacando a sensibilidade na aprovação do pedido, uma vez que a empresa presta serviços essenciais à população. “Esta foi uma iniciativa dos Correios de reconhecer o seu pessoal como uma parcela muito exposta, na linha de frente, à possibilidade de contaminação. Ficamos muito satisfeitos com a anuência do ministro Queiroga à inclusão da categoria no grupo prioritário”, afirmou o dirigente.

Desde março de 2020, a empresa vem acompanhando a situação de saúde dos empregados, prestando o apoio necessário e, também, atuando para garantir o bom funcionamento das atividades operacionais. Além de intensificar as orientações quanto aos cuidados básicos de higiene e procedimentos de limpeza dos ambientes e equipamentos, os Correios disponibilizaram a todos os empregados álcool em gel e máscaras laváveis, instalaram painéis de acrílico em guichês de atendimento e, nos centros operacionais, promoveram a reorganização das estações de trabalho, para manter o distanciamento recomendado.

Garantir a saúde dos empregados permanece sendo a prioridade da Diretoria Executiva dos Correios, que não mediu esforços para disponibilizar a vacina a todo o efetivo da empresa.