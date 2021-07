A Polícia Rodoviária apreendeu, na manhã desta terça-feira (dia 6), cerca de 540 kg de maconha, que estavam escondidos na carroceria de uma Chevrolet Montana com placa de Vila Velha (ES), abordada no Posto Caiçara, na altura do km 227 da Via Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, o condutor do veículo, de 32 anos, apresentou nervosismo diante da abordagem, levando os policiais a revistarem a carroceria da caminhonete, onde foram encontrados 18 fardos com tabletes de maconha. De acordo com a PRF, o peso estimado de cada fardo estava em torno de 30 a 35 kg, gerando um peso total de cerca de 540 kg.

O homem, que afirmou que estava levando a droga de São Paulo para Campos dos Goytacazes, na Região dos Lagos, foi preso em flagrante por tráfico interestadual. Foto: PRF