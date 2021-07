Um jovem de 21 anos, Thalis Borges Nicácio, foi baleado na madrugada desta terça-feira (dia 6) em Pinheiral. Segundo apurou a Polícia Militar, a vítima levou um tiro quando se encontrava na Rua Joaquim Muniz, na praça do Cruzeiro.

Ainda de acordo a PM, Thalis foi socorrido com um ferimento no tórax no Hospital Municipal Aurelino Barbosa, em Pinheiral, sendo depois transferido consciente para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Os policiais conversaram com a mulher do rapaz, mas ela disse não ter conhecimento das circunstâncias do crime.