om o objetivo de oferecer treinamento de alta capacitação aos enfermeiros que atuam na linha de frente da assistência aos pacientes internados com Covid-19, o Coren-RJ deu início ao curso Suporte Básico e Avançado de Vida e Posicionamento de Máscara Laríngea em Pacientes com Covid-19. O primeiro realizado foi em Resende, reunindo no Espaço Z, no dia 01/07, com 50 profissionais divididos em duas aulas (diurna e noturna), para garantir as medidas de segurança sanitária.

Ministrado pela coordenadora do Programa Capacita Coren-RJ, a conselheira e professora Deyse Santoro, o treinamento é realizado somente para profissionais indicados por enfermeira responsável técnica, membros das equipes que comandam, em instituições públicas e privadas.

O próximo Capacita Coren-RJ presencial, sob o mesmo tema, será ministrado no dia 14/07, em Volta Redonda, no Hospital Zilda Arns (02 turmas). Já nos dias 27 e 28/07, o curso será em Barra Mansa, na Santa Casa de Misericórdia (03 turmas). Todos em lista fechada, com alunos indicados pelos RTs das unidades.