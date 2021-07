Invicto há cinco jogos e no G4 do grupo A, o Volta Redonda enfrenta a Jacuipense-BA neste sábado (dia 10), às 11h, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O comandante Neto Colucci falou sobre a importância da equipe conquistar a vitória jogando nos seus domínios.

“A expectativa de jogar em casa é sempre de vitória. Estamos vindo de uma sequência de bons jogos fora, conquistando pontos, e agora teremos duas partidas em casa e é muito importante buscarmos os seis pontos, que nos mantém na zona de classificação para a próxima fase. A Jacuipense vem evoluindo na competição, será um jogo muito perigoso, mas estamos jogando em casa e temos a obrigação de buscar esta vitória, competindo forte pela posse de bola, sendo ofensivos e procurando sempre pelo gol”, afirmou.

O confronto está marcado para às 11h, novidade que precisou de uma preparação especial durante a semana e, claro, para o dia do jogo.

“Teremos três jogos consecutivos às 11h e este não é o horário que estamos acostumados a jogar. Portanto, estamos realizando uma preparação especial para os atletas, em relação a alimentação e horário de treinamento, para que pudéssemos nos ambientar fisiologicamente, visando o gasto energético na hora do jogo, que é bem mais puxado que no treino. Então, as nossas mudanças visam chegar na reta final do jogo com bastante energia, garantindo que o atleta termine a partida com um condicionamento bom e com força máxima”, ressaltou o comandante tricolor.

O goleiro Jefferson e o atacante Diego Cardoso, reforços apresentados nesta semana pelo Esquadrão de Aço, estão regularizados e podem estrear com a camisa tricolor. Com isso, o comandante Neto Colucci terá todos os jogadores do elenco à sua disposição para o confronto.

O Volta Redonda está na quarta colocação do grupo A, com os mesmos 9 pontos do Tombense-MG, que leva a melhor nos critérios de desempate. O Paysandu-PA, com 11 pontos, lidera a chave, com um ponto a mais que o vice-líder Manaus-AM.