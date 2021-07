Um jovem de 25 anos, identificado como Renan Gomes Braga, foi preso e dois adolescentes de 16 foram apreendidos, nesta quinta-feira (dia 8), em Três Rios, com uma grande quantidade de drogas. Uma pistola também foi apreendida. A ação foi da Polícia Militar e contou com a participação de agentes do Serviço Reservado do 38º batalhão, sediado na cidade, de policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura e duas equipes da Patrulha Tática Motorizada.

Segundo a PM, os agentes foram até duas casas, uma na Rua Vereador Afonso Cabral e outra na Rua Major Vicente Guedes, do bairro Jardim Glória. Ao todo, os policiais apreenderam uma pistola, três carregadores, 40 munições calibre 9 mm, 1.309 sacolés de cocaína, 35 pedras de crack, 16 embalagens de crack e um caderno com anotações do tráfico de drogas, além de R$ 3.874 em dinheiro.

A casa de Renan, onde se deu a maior parte da apreensão, foi definida por ele mesmo, segundo a PM, como “guarda-roupas do Glória”, ou seja, o lugar utilizado por um traficante para a guarda de material. Na delegacia de Três Rios, o rapaz foi indiciado por tráfico, posse ilegal de arma de uso restrito. Os menores vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.