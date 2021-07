Policiais militares do 33º Batalhão e civis da 166ª DP que salvaram a vendedora Vitória Oliveira, de 21 anos, refém em tentativa de roubo a uma loja de celulares em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, serão homenageados pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A moção de louvor, congratulações e aplausos foi proposta pelo deputado Charlles Batista, líder do PSL.

O caso aconteceu na quarta-feira (dia 7) em um estabelecimento na Rua do Comércio, no Centro da cidade, e o desfecho gerou comoção nas redes sociais, com elogios à atuação dos nove policiais. De acordo com a Polícia Militar, três criminosos participaram da tentativa de assalto. “Quero agradecer a todos pela preocupação e carinho. Estou bem, graças a Deus! No momento não estou podendo falar, mas assim que as coisas se acalmarem, eu irei responder um por um. Obrigada a todos”, escreveu. Em um vídeo também nas redes sociais ela disse que o momento “foi muito, muito, muito difícil. Graças a Deus não aconteceu nada pior. Poderia ter sido muito pior, mas não. Eu tô bem”, agradeceu em postagem nas redes sociais, a vendedora Vitória Oliveira.

Dois presos

Após a chegada dos policiais, dois suspeitos se entregaram. Eles foram identificados como Janderson Correia Marculino e Carlos Eduardo Damasio Gomes, que não tiveram a idade informada. O terceiro elemento, Marco Antônio Ferreira Gomes da Silva, 20 anos, saiu da loja com uma mulher feita refém. Ele foi caminhando com a vítima sob a mira da arma por dois quarteirões (cerca de 200m), sendo acompanhado pelos militares, que haviam cercado a área.

Quando o criminoso chegou à Rua Coronel Carvalho com a mulher, um policial civil à paisana conseguiu atirar no assaltante e liberar a refém. O baleado chegou a ser levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu e morreu. Com Marco Antônio foi apreendida uma pistola calibre 9 mm. A vítima não se feriu fisicamente. Ela ficou sob a mira da arma por, pelo menos, 15 minutos até ser libertada.

A participação de um quarto integrante do bando é investigada pela Polícia Civil. “A operação policial foi precisa, demonstrou o preparo de toda a equipe envolvida. O abraço entre a mulher feita refém e um policial, após ser libertada, emocionou a todos. A moção é uma forma de reconhecer, valorizar e agradecer ao brilhante trabalho dos policiais”, justifica o deputado Charlles Batista.

Os nove agentes de segurança pública que integraram a operação e vão ser homenageados: 1° sargento PM Inei Jorge Souza da Silva; 2° sargento Luis Henrique dos Santos Girardi, 3° sargento Leonardo Tuler Chaves; cabos Marcelo José Xavier de Oliveira Junior; Rafael Parreira Pinto; Helton Gomes; e Rafael de Souza Paiva; inspetor da Polícia Civil Flávio Augusto Pereira da Silva e o delegado João Ricardo Bicuddo de Oliveira.