Uma atuação conjunta da Polícia Federal, através da Missão Redentor, e da Polícia Rodoviária Federal, nesta quinta-feira (dia 29), terminou com a apreensão de cerca de 70 kg de cocaína que abasteceriam a comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A droga estava em uma caminhonete vinda de Minas Gerais. O condutor foi preso em flagrante.

Segundo a PF, a caminhonete foi interceptada por agentes da PRF, na Rodovia Washington Luiz, na altura do km 102, no município de Duque de Caxias.

Essa foi a primeira ação deflagrada pelo Centro de Inteligência Policial Operacional da Missão Redentor, responsável pelo combate a criminosos ligados ao tráfico de drogas, armas e às milícias. Foto: Polícia Federal