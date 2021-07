O crescimento desordenado nos arredores do complexo de bairros do Roma tem levantado debate entre as autoridades de Volta Redonda. Hoje, aquela região abriga o Hospital Regional, a Casa de Custódia, além de milhares de imóveis residenciais e comerciais. O trecho também serve de rota para motoristas no deslocamento para Angra dos Reis, um dos principais destinos turísticos do país.

O progresso do complexo Roma não foi acompanhado como se devia, ao longo dos últimos anos. O reflexo são os problemas comuns encontrados em localidades populosas, como as faltas de infraestrutura e de segurança.

A mobilidade urbana também não foi observada com o cuidado que se devia. Para quem deseja acessá-lo, por exemplo, a principal opção é uma pequena estrada, que margeia a rodovia Presidente Dutra. Além da faixa estreita, falta sinalização adequada.

Para tentar sanar parte dos apuros dos moradores do Roma, o vereador Hálison Vitorino (PP) apresentou indicação na Câmara Municipal visando alterar o acesso ao bairro. A proposta é ampliar e melhorar a visibilidade para uma melhor passagem. “Temos acompanhado de perto essa região do Roma e vimos a necessidade de melhorar a entrada do bairro. É o principal lugar de acesso, estreito, e além de dificultar a vida dos motoristas, coloca em risco as pessoas por ser um trecho complicado e sem muita sinalização. Queremos que isso seja mudado”, explica.

Para tirar do papel a proposta de melhoria, o parlamentar tem se movimentado na busca de verbas da União. “Através da indicação e das mudanças garantiremos mais segurança e conforto para toda a população. Pedi um projeto para Prefeitura e já estou buscando recursos federais para a concretização do mesmo”, detalha Hálison Vitorino.