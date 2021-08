De janeiro a julho, o Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, mais conhecido como UPA Leste de Barra Mansa, apresentou uma queda expressiva no número de atendimento à pacientes com sintomas da doença e nos casos de internação, sendo mais de 80% nos atendimentos e cerca de 51% no número de internação. Em janeiro, o número de atendimentos chegou a 3.103, enquanto em julho foram atendidas 653 pessoas. As internações caíram de 69 em janeiro passado para 35 neste mês.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre os dados. “A queda de quase 100% nos atendimentos é fruto de um trabalho de austeridade e de respeito aos protocolos de combate a pandemia, além de uma vacinação organizada e que está avançando a cada dia, com o objetivo de eliminar de vez as possibilidades de contágio pelo coronavírus e esse mal que tanto afeta a nossa sociedade”, afirmou.

Segundo o coordenador administrativo da UPA, Giovanni Meneghin, a queda dos casos está relacionada com a organização e o avanço da vacinação no município. “Além da imunização, as ações eficazes de conscientização realizadas pela Secretaria de Saúde, estão rendendo bons frutos, uma diminuição considerável nos casos de coronavírus na cidade. Mas, devemos lembrar que a pandemia ainda não acabou e mesmo aqueles que já foram imunizados com a segunda dose ou a dose única precisam manter as medidas preventivas. Elas são essenciais na prevenção á variantes”.

De acordo com o último vacinômetro divulgado na manhã deste sábado, 31 de julho, o município já vacinou 134.961 pessoas, sendo 86.814 com a primeira dose, 44.188 com a segunda, e 3.959 com a dose única da Janssen, que não necessita de aplicação complementar.

Os números de ocupações dos leitos clínicos e de UTI também estão controlados. Segundo os dados divulgados pela Gerência de Vigilância em Saúde, 5% dos leitos clínicos estão ocupados e 95% disponíveis. Já os leitos de UTI têm 23% de ocupação e dos e 77% disponíveis. Em relação aos respiradores, 10% estão ocupados e 90% disponíveis. Já o boletim epidemiológico totalizou 16.114 casos positivos, 612 óbitos e 15.3025 pessoas curadas.