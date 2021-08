Uma mulher que estava completando 40 anos morreu, neste sábado (dia 31), ao bater o Chevrolet Prisma que dirigia na traseira de um furgão, no km 307 da Via Dutra, próximo ao acesso para Penedo, em Itatiaia. Sem o cinto, com o impacto da batida a mulher teve o corpo lançado contra o volante do carro e ainda bateu com muita força a cabeça no para-brisa dianteiro, que trincou.

Socorrida no Hospital de Emergência de Resende, ela não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima era moradora de Resende. O carro que ele dirigia ainda foi apreendido, porque estava com licenciamento vencido. O motorista do furgão não se machucou.