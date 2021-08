Os atletas de Karatê Victor Andrade, de 26 anos, e Wendlyl Feitosa, de 21 anos, moradores de Pinheiral, estão captando recursos para participar do Campeonato Brasileiro de Karatê 2021, que será realizado em Fortaleza (CE), entre os dias 08 e 12 de setembro. A arrecadação será destinada para custear os gastos com as passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

Victor Andrade é faixa roxa e Wendlyl é faixa preta no esporte, ambos são filiados à Federação de Karatê Fluminense e a Confederação Brasileira de Karatê e disputarão a categoria Sênior roxa a preta 60kg. “Faço parte da seleção estadual de Karatê e consegui minha vaga para participar do campeonato. Em 2016, conquistei o terceiro lugar. Estou focado, treinando para o brasileiro deste ano, me dedicando ao máximo para dar o meu melhor. Preciso de ajuda para realizar o meu sonho de ser campeão brasileiro e de representar minha cidade e meu estado no esporte que tanto amo”, disse Victor, ressaltando que toda ajuda é bem-vinda.

As doações podem ser feitas pelo PIX do Victor (e-mail): victordrile@hotmail.com ou PIX Wendlyl (telefone): 2499986694