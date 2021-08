O vereador Jari (PSB) lançou, nesta semana, curso de formação política para a população de Volta Redonda. O projeto atende um compromisso assumido durante sua campanha. “De uma forma plural, contando com a colaboração de pessoas atuantes na sociedade e de professores do IFRJ, UFF e UGB, estão abertas as inscrições para todos que se interessam por entender melhor sobre o funcionamento da política, da administração pública e sobre sua importância e responsabilidade cidadã neste processo”, diz trecho de documento que apresenta o curso.

O curso é gratuito e a aula inaugural será no próximo dia 7 de agosto (sábado), às 9h, no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado e, segundo o cronograma, serão oito encontros, 2 presenciais e 6 de forma remota, que abrangerão os seguintes temas:

1 – O que é política com P maiúsculo?

2 – Democracia: o que temos e o que queremos?

3 – Capitalismo X Socialismo X Comunismo: Que bicho é esse?

4 – Construção de Políticas Públicas: Como se faz?

5 – Mandato Participativo: Qual a função do legislador?

6 – Participação Popular: O que é e como se faz?

7 – Transparência e Controle Social: Cuidando do que é de todos!

8 – O que é ser de Direita ou de Esquerda? Como se organizam os partidos políticos.

Cada turma estará limitada pela pandemia, mas serão abertas, sequencialmente, quantas turmas forem necessárias para atender aos inscritos.

Para você participar, o interessado deve se inscrever preenchendo o formulário disponível no link: https://forms.gle/dRR3nGYhPBVTFhFc6

Foto: Divulgação