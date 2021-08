A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (dia 3), em Volta Redonda, um casal suspeito de roubar R$ 164 mil de um casa lotérica, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, no começo de junho De acordo com o delegado Rodolfo Atala, o homem foi preso no bairro Belo Horizonte, e a mulher, no Água Limpa. As prisões ocorreram com o apoio de agentes da 93º DP.

“No dia do crime a mulher chegou a prestar depoimento na delegacia, na condição de vítima. Um policial civil desconfiou da mulher e a partir daí ela foi monitorada pela equipe da delegacia de Barra do Piraí”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil conseguiu imagens do casal hospedado no hotel Sheranton, estabelecimento de luxo, no Leblon. Foto: Reprodução

Ainda segundo o delegado, após o roubo o casal passou a viver uma vida luxuosa, “com viagens, restaurantes caros, compra de relógio e um carro”. O casal chegou a se hospedar no hotel Sheraton, no Leblon, onde as diárias chegam a R$ 1,5 mil. “O maior recurso da Polícia Civil é o recurso humano. No dia do crime entre várias pessoas na delegacia, o policial civil plantonista apontou a então funcionária da lotérica como autora intelectual do crime. A partir daí as investigações começaram e confirmaram o “tirocínio” do agente”, completou Atala