A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na tarde desta terça-feira (dia 3), dois suspeitos de tráfico, em uma tabacaria e numa casa ao lado do estabelecimento, no bairro São João, em Volta Redonda. O local, localizado na Rua São João, de acordo com o delegado Edézio Ramos, funcionava como fachada para a venda de haxixe e maconha.

Ainda segundo o delegado, os agentes observaram movimentações suspeitas de entrada e saída de pessoas no local. Dentro da tabacaria, foram apreendidos dois tabletes de maconha prensada enrolados em fita adesiva e uma balança de precisão. Além de encontrarem a droga, os policiais abordaram Gustavo Graciano Alves, que afirmou ser funcionário do local. Ele relatou que Matheus Souza, conhecido como “Bebezito”, e Cainã Costa Justino, seriam os donos do empreendimento.

Ao lado da tabacaria, na casa de Cainã, os agentes encontraram uma bolsa com R$ 462, em notas de R$ 20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2, e uma certa quantidade de entorpecentes. Ao ser questionado, Cainã disse ser apenas usuário de drogas. O outro proprietário do estabelecimento ainda não foi encontrado. Cainã e Gustavo foram levados à delegacia de Volta Redonda, onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.