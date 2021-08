Pré-candidato ao governo do Estado, o vice-presidente estadual do PDT, Rodrigo Neves, cumpre agenda em Volta Redonda nesta terça-feira (dia 3). Na programação estão previstos encontros com lideranças políticas e empresariais para discutir o Plano de Reconstrução e Desenvolvimento do Rio.

A finalidade da visita do ex-prefeito de Niterói é colher informações para o plano, que foi lançado pelo PDT no começo do mês. Rodrigo Neves está visitando diversas cidades do interior do Estado para discutir o plano e costurar possíveis alianças para 2022.

Pela manhã, ele se reuniu com o prefeito Neto (DEM), no Palácio 17 de Julho, e daqui a pouco, às 15 horas, irá para a Aciap-VR (Associação Comercial e Industrial de Volta Redonda). A agenda será encerrada com visita a sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

O plano mira as áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública primordiais para a reconstrução do Estado do Rio, segundo ele.

“O Estado do Rio vive a sua pior crise e está abandonado pelo governo do estado e sendo administrado por uma pessoa sem experiência. São 700 mil empregos perdidos com carteira assinada desde 2015. O Rio está dominado pela milícia e ainda enfrenta uma pandemia, com o maior número de óbitos em todo o Brasil. Ou seja: é o Estado em situação mais difícil em todo o país”, disse.

Neves citou a região do Médio Paraíba como o principal polo industrial do interior, mas que, segundo ele, ainda pode crescer com a vinda de novos investimentos. “A região é muito resiliente e graças a bons governos atravessa bem as crises. No entanto, ainda há muito o que crescer com a atração de novos investimentos”, disse, citando ainda a CSN como marco da industrialização no país. “Uma das reuniões para a criação da siderúrgica foi em Niterói com o então governador Amaral Peixoto”, recordou.

Atualmente, Rodrigo Neves participa como convidado, por meio híbrido, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, que desenvolve um trabalho sobre os impactos e reflexos da pandemia nas cidades.

Vida política

Rodrigo Neves iniciou na carreira política aos 22 anos em Niterói, onde foi vereador e prefeito por dois mandatos, de além de ter feito o sucessor Axel Grael, nas últimas eleições municipais. Foi deputado estadual também por dois mandatos. Em 2011, ocupou a secretaria estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, onde criou programas como o Renda Melhor.

Como prefeito de Niterói fez inúmeras obras de mobilidade, construiu o CISP, reformou o Horto do Fonseca, entregou o Getulinho e o Hospital Mário Monteiro, Skatepark São Francisco, Mergulhão da Marquês de Paraná e tirou do papel o tão esperado Túnel Charitas-Cafubá.

Em outubro de 2020, a dois meses de encerrar seu mandato, Rodrigo Neves recebeu o prêmio de reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), do Congresso Smart City e da Fira de Barcelona pela atuação de Niterói no combate à pandemia do novo coronavírus.

Foto: Evandro Freitas