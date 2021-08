A Polícia Militar apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (dia 5), dois adolescentes, de 16 e 14 anos, em Barra Mansa. Eles foram localizados em um gol furtado em Angra dos Reis, na Rua Porto Alegre, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a PM, dentro do porta-malas do Gol havia uma mochila contendo 55 pinos de cocaína. Ao serem questionados pelos policiais, os adolescentes afirmaram que estavam a serviço do tráfico do bairro. Os adolescentes, assim como o veículo e os entorpecentes, foram levados à delegacia de Barra Mansa. Foto: Polícia Militar