O vereador de Volta Redonda Hálison Vitorino (PP) lançou nesta quinta-feira (dia 12), Dia Internacional da Juventude, o projeto “Jovem Vereador”, voltado para adolescentes de 15 a 17 anos, com o intuito de imergi-los no meio político municipal.

Todo mês serão selecionados adolescentes para passarem o dia com o vereador. Eles irão acompanhar as atividades externas do vereador visitando os bairros, ouvindo os eleitores, fiscalizando os orgãos do município, e terão uma programação interna na Câmara Municipal para conhecer o funcionamento e as atividades. Haverá também uma palestra sobre políticas públicas municipais e poderão propor leis para desenvolvimento da cidade.

Idealizador do projeto, Hálison explica que foi uma promessa de campanha, com o objetivo de fazer os adolescentes se interessarem mais pela política.

“Eu sempre me comuniquei muito com o público mais jovem e agora no mandato isso não vai ser diferente. Eu acredito neles como agentes para transformar a nossa sociedade e toda transformação pública passar pela política. Quero que eles entendam, se interessem e cobrem. Com isso, quem ganha somos todos nós porque eles são o futuro.

Os participantes devem ser moradores de Volta Redonda, com idade entre 15 e 17 anos e estar em dia com as obrigações escolares. As inscrições serão feitas pelo site www.jovemvereador.com.br.