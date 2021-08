Com um jogador a menos, o Volta Redonda buscou o empate com o Botafogo-PB nos acréscimos, se mantendo no G4 do grupo A. O estreante Olávio marcou o gol tricolor e Juba anotou para os visitantes.



Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Paysandu, domingo (dia 22), às 18h, novamente Raulino de Oliveira.



O jogo



A primeira chance clara de gol foi do Voltaço, que, em chute de Pedrinho, atingiu a trave do adversário. A resposta dos visitantes também veio em chute de fora da área, mas Vinícius Dias apareceu para fazer grande defesa em finalização de Gabriel Yanno.



O Esquadrão de Aço seguiu trabalhando as jogadas e assustou mais duas vezes em chutes de Pedrinho, que Lucas fez grandes defesas, evitando o gol tricolor.



A bola rolou no segundo tempo e o Botafogo abriu o placar com Juba, aos sete minutos.



Com o gol, a partida ganhou em emoção. O Voltaço quase empatou no lance seguinte, em cabeçada de Olávio, que Lucas fez grande defesa.



Aos 14 minutos, o zagueiro Grasson recebeu o segundo amarelo e deixou o Esquadrão de Aço com um a menos.



A partida seguiu movimentada e os goleiros apareceram com grandes defesas. Aos 17 minutos, Vinícius Dias fez uma sequência de duas defesas em finalização à queima roupa de Daniel Felipe. O Volta Redonda respondeu em seguida com chutes de Olávio e Bruno Barra, que Lucas defendeu.



De tanto lutar, o Esquadrão de Aço chegou ao empate aos 48 minutos, com Olávio, que, de cabeça, marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor. Fim de jogo: Volta Redonda 1×1 Botafogo-PB. Foto: André Moreira/VRFC