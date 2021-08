Guardas municipais flagraram um homem realizando manobras perigosas (cavalo de pau) com um carro, no interior da Ilha São João, em Volta Redonda. O veículo, que teve seu último licenciamento realizado em 2013, tem 97 multas acumuladas e estava com os pneus em mau estado de conservação (carecas). No console do automóvel, os agentes encontraram uma garrafa de cerveja. O fato aconteceu na tarde de domingo (dia 15).

O condutor estava na companhia de amigos e tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde ficou preso por direção perigosa e por conduzir veículo automotivo com a licença cassada. Uma fiança foi estipulada para que ele respondesse pelos atos em liberdade.

O carro, um Chrysler 300 C – 2012, de propriedade de uma empresa de cerimônias do Rio de Janeiro, foi adquirido pelo homem, morador de Volta Redonda, mas acabou não regularizado. O veículo recebeu mais quatro multas (totalizando 101) e foi removido ao depósito público municipal. Além das infrações, os guardas constataram que o carro possui restrições judiciais.

Agressão e embriaguez ao volante

Já na madrugada de sábado, por volta das 0h45, um homem foi preso por agressão a um guarda municipal. Ele estava em um carro conduzido por uma mulher, nas proximidades da Praça da Colina, no bairro de mesmo nome. O veículo obstruía a passagem de demais automóveis pela Rua General Andrade Neves. O guarda, que dava apoio à força-tarefa de fiscalização às normas de prevenção à Covid-19 nos estabelecimentos comerciais, solicitou que a motorista desobstruísse a via.

Durante a retirada do carro, a mulher chegou a encostar o veículo nas pernas do agente, que a aconselhou a tomar cuidado, pois poderia causar um acidente. Neste momento, o homem que estava no banco do carona, aparentemente embriagado, desembarcou e foi tirar satisfação com o guarda municipal. Ele proferiu ofensas e encostou no rosto do agente. Foi solicitado que se afastasse, mas o homem desobedeceu ao pedido e ainda deu um soco na cabeça do GM. Ele acabou detido e conduzido à delegacia.

A mulher e condutora do veículo seguiu à unidade policial na qualidade de testemunha, onde foi constatado através de exame pericial que ela havia ingerido bebida alcoólica. Por esse motivo, foi autuada e presa em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool, enquanto o homem ficou preso por desacato e agressão ao agente público.