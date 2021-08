A convite da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, visitou a unidade no domingo (dia 15). O provedor, Getulio José Pereira, e o diretor executivo, Fernando Moreira, apresentaram as instalações, reformas e os novos projetos que vêm sendo realizados na instituição nesses novos tempos.

“Esses resultados vão de encontro ao planejamento estratégico, traçado pela diretoria, logo no início da gestão, em um modelo de atuação financeira segura, na busca de captação de recursos”, destacou Moreira.

Pedro Guimarães parabenizou a Santa Casa pela seriedade e avanços conquistados pela administração, falou do orgulho da Caixa em apoiar as instituições de saúde e se impressionou com a nossa estrutura. “A humanização tem sido nosso norte. Dar dignidade às pessoas é o principal foco de um atendimento hospitalar”, ressaltou Getulio Pereira.

O presidente da Caixa destacou também que a Santa Casa é essencial para toda a região e avaliou como uma das melhores já visitadas, com qualidade no atendimento, estrutura e humanização.

“Eu fico muito feliz em ver como essa Santa Casa é gerida. Ela tem mais ou menos o mesmo tempo da Caixa Econômica. Foi fundada em 1859 e a Caixa em 1861. Então, são duas instituições centenárias. E realmente esse apoio que a Caixa dá aqui é importante para região, porque a Santa Casa é o maior hospital do Sul Fluminense. Essa foi a 50ª Santa Casa que visitamos e é uma das que mais tem maior preparo, com equipamentos de muita qualidade. Estão de parabéns e continuem contando com a relação e o suporte da Caixa Econômica Federal”, frisou Pedro Guimarães.

Nas redes sociais, a CEF também publicou sobre a visita do presidente à entidade, em Barra Mansa, homenageando ainda pelo Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia, comemorado no dia 15 de agosto.

Foto: Divulgação