Policiais civis prenderam duas mulheres, uma de 38 e outra de 36, suspeitas de aplicarem golpes contra cinco idosos em Porto Real, em procedimentos para a concessão de benefícios do INSS. De acordo com o delegado Marcelo Nunes Ribeiro, as duas teriam obtidos ganhos de R$ 70 mil e foram presa em casa, no bairro Jardim das Acácias. As duas tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A polícia passou a investigar o caso no início do ano, quando vítimas de estelionato procuraram a delegacia de Porto Real. O delegado explicou que as mulheres se ofereciam para cuidar de procedimentos relacionados ao INSS e pediam dinheiro às vítimas para garantir o direito a determinado benefício. Depois disso, ficavam dando desculpas para as vítimas, sem sequer terem dado início a qualquer processo. As mulheres já foram transferidas para o sistema prisional, estando à disposição da Justiça. Se condenadas, ambas podem pegar até oito anos de reclusão.