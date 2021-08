O vereador Deco acompanhou na manhã desta quarta-feira (dia 18), a vistoria da Defesa Civil de Barra Mansa à Passarela do bairro 9 de Abril. Desde a entrega da passarela há quase uma década, não houve nenhuma manutenção do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no local.

Com iluminação precária e estrutura enferrujada, a passarela oferece perigo aos moradores que acabam se utilizando da Via, o que aumenta o risco de atropelamentos. Um relatório será encaminhado ao órgão. Em abril deste ano, o vereador esteve na sede do DNIT no Rio de Janeiro e protocolou ofícios pedindo a manutenção da passarela e requisitou a realocação do Radar na entrada dos bairros Santa Rita e Assunção.

“Desde a inauguração a passarela nunca tinha passado por uma reforma. Por não oferecer segurança e iluminação, muitos moradores preferem passar pela via, o que tem ocasionado muitos atropelamentos. Vamos cobrar o DNIT uma solução”, frisou.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, disse que foram encontrados alguns pontos com ferragens expostas e parte da rede elétrica comprometida por um curto. “Detectamos patologias como corrosão na estrutura metálica e trincas/rachaduras no piso e cobertura da passarela”. Um relatório está sendo montado e será encaminhado ao DNIT para providências.