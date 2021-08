Uma ação conjunta das delegacias de Barra Mansa e Volta Redonda, nesta quinta-feira (dia 19), terminou com a prisão de um dos líderes de uma facção criminosa com forte atuação na região. Arlindo de Oliveira Gonçalves, foi preso na na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa, dirigindo um Chevrolet Prisma clonado.

Segundo o delegado de Barra Mansa, Ronaldo Aparecido, o preso liderava o tráfico no bairro Açude, até perder o até perder o domínio do território para uma facção rival. Arlindo estaria tentando reaver o domínio do tráfico no Açude. Ele foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à delegacia de Barra Mansa