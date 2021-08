O Posto de Emissão de Passaportes (PEP) da delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda completou um ano de funcionamento nesta sexta-feira (dia 20). Instalado no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, com o intuito de agilizar a emissão de passaportes e a regularização de estrangeiros, o posto obteve um saldo positivo em seu primeiro ano de funcionamento.

“Ao longo desses doze meses, apesar da pandemia do Covid-19, foram expedidos cerca de 5 mil passaportes e atendidos cerca de 1,2 mil estrangeiros com demandas como Carteira de Registro Nacional Migratório, pedidos de refúgio, naturalizações e renovação de vistos. A instalação do PEP no Shopping proporcionou maior conforto e rapidez no atendimento ao público, que é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30”, comemorou o delegado Pedro Paulo Simão

O Posto

Segundo a PF, o posto foi instalado no Park Sul, com o intuito de fornecer “mais conforto e comodidade à população, além de eficiência nos serviços, prestados em ambiente totalmente adequado para o atendimento ao público.” O antigo local que realizava a emissão de passaportes, localizado na delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, foi desativado e todos os serviços deste tipo foram concentrados no PEP.

O PEP passou a atender todos os 16 municípios do Sul Fluminense, de segunda a sexta-feira, mesmo em um contexto de pandemia. Durante todo esse período, as medidas de prevenção, como distanciamento e uso de máscaras, foram amplamente respeitada, tanto por agentes federais como por usuários dos serviços.