Em uma competição de pontos corridos, todo jogo acaba sendo uma final. É desta maneira que o Volta Redonda está encarando a partida diante do Paysandu-PA neste domingo (dia 22), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. Uma vitória diante da equipe paraense, recoloca o Esquadrão de Aço no G4 do grupo A, podendo, inclusive, terminar a rodada na liderança da chave.

Se preparando para este confronto direto pelo G4, o Voltaço realizou uma semana de treinamentos em Vassouras-RJ. Intertemporada que o comandante Neto Colucci avaliou como positiva.

“Conseguimos dar uma ênfase na parte tática e física. Os atletas novos puderam pegar os conceitos, o que temos de ideia de jogo, também pegaram um entrosamento maior com o elenco. Agora temos um confronto muito difícil diante do Paysandu, do qual a equipe que vencer fica no G4, podendo até assumir a liderança da chave. Então é entrar com mais fome para conquistarmos esta vitória que é fundamental na nossa busca pela classificação”, destacou.

Expulso na rodada passada, o técnico Neto Colucci não poderá comandar a equipe neste domingo. O gerente de futebol Wilson Leite será o substituto e ficará na beira do campo. O ex-jogador do Voltaço já comandou o time de 1988 a 1989; de 1991 a 1994; em 1998; em 2003; em 2017, substituindo o então técnico Felipe Surian; e em 2019, substituíndo Toninho Andrade.

Outro suspenso para a partida será o zagueiro Grasson, expulsos na rodada passada. Para a defesa, as opções são o prata da casa Davison e Dilsinho, que poderá fazer a sua estreia pelo Voltaço. O Esquadrão de Aço ocupa a quinta colocação do grupo A, com 18 pontos, mesma pontuação de Tombense-MG e Manaus-AM, que abrem o G4. O Paysandu-PA é o segundo colocado com 19 pontos, um a menos que o líder Botafogo-PB.