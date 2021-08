Nesta segunda-feira (dia 23), os gestores do Grupo Aceplan junto ao presidente do grupo, Mauro Campos, participaram da cerimônia de assinatura do contrato de financiamento do Resplendor Residencial na sede regional da Caixa Econômica Federal. O empresário Mauro Campos, assinou o contrato junto a gerente da agência, Paula Cristina Leite.

O Resplendor Residencial é o lançamento mais recente do Grupo Aceplan, sendo o décimo empreendimento do grupo em Volta Redonda. Um empreendimento com mais de 66 milhões de investimento, reunindo todas as características que os clientes esperam, proporcionando qualidade de vida, com uma localização no topo de Volta Redonda, longe da poluição. Além disso, o residencial apresenta novas tendências do mercado imobiliário, como: apartamentos com dois quartos, com ou sem suíte, espaço múltiplo uso, varanda gourmet com churrasqueira, piscina com deck molhado, e muito mais.

O presidente do Grupo Aceplan, Mauro Campos, expressou sua alegria com a assinatura do contrato de mais um empreendimento:

“É um grande prazer estarmos hoje na Caixa Econômica Federal assinando mais um empreendimento para Volta Redonda com 336 apartamentos. Um investimento em torno de 66 milhões, isso significa geração de emprego, desenvolvimento econômico e resolução do problema habitacional da cidade e da região. É uma alegria ter mais uma vez a Aceplan e a Caixa Econômica Federal, unidas trabalhando em prol do desenvolvimento e qualidade de vida da população” disse Mauro Campos.

A construção desse empreendimento contribuirá para a geração de empregos na região, possibilitando que mais pessoas sejam empregadas pelas atividades exercidas pela Aceplan. O Superintendente Executivo de Varejo, Marcelo Albuquerque, explicou o benefício que o lançamento desse empreendimento gera para a região: “Toda vez que a gente consegue propiciar um empreendimento desse, fomentamos a economia local, gerando renda, empregos e realizando o sonho da moradia própria de mais pessoas” disse Marcelo.

O Superintendente de Rede, Sergio Sales, ressaltou a importância da parceria entre o Grupo Aceplan e a CEF, e do empreendimento para o município de Volta Redonda:

“Para a Superintendência da Caixa Sul Fluminense é muito importante essa parceria com a Aceplan. Assinar um empreendimento como esse é a certeza de boas entregas para a população de Volta Redonda, moradia de grande qualidade com entrega no prazo.” disse Sergio Sales.

Estiveram presentes representando a Caixa Econômica Federal, a equipe da Superintendência Regional Sul Fluminense da Caixa, entre eles, Felipe Romero, Coordenador da REHAB Volta Redonda; Cássio Rodrigues Pereira, Superintendente Executivo Habitação SE; Marcelo Albuquerque, Superintendente Executivo de Varejo; Rafael Morais, Gerente Pessoa Física da agência e Sérgio Sales, Superintendente de Rede.

O Grupo Aceplan está há mais de 35 anos no mercado de incorporação e construção de imóveis, em Volta Redonda, com uma trajetória marcada por construir com responsabilidade, qualidade e eficiência, valorizando os seus clientes, colaboradores e parceiros. Entre em contato através do WhatsApp (24) 99955-9898 e saiba mais sobre o Resplendor Residencial.