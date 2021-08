Uma idosa de 67 anos foi assassinada a golpes de tesoura dentro de sua própria casa, no bairro Itinga, em Angra dos Reis. O crime, ocorrido nesta terça-feira (dia 24), chocou vizinhos da vítima. O nome da vítima não foi divulgado, mas, em redes sociais de Angra, moradores do bairro disseram que ela era costureira.

De imediato, a Polícia Civil de Angra começou a apurar o homicídio e poucas horas depois prendeu o suspeito: Elias Silva Araújo, de 26 anos, vizinho da vítima. Os agentes percorriam a rua em busca de informações sobre o crime quando notaram, três casas após a da vítima, manchas semelhantes às de sangue em uma blusa verde e uma calça bege estendidas num varal.

Ao ser abordado, Elias mostrou nervosismo e tentou escapar, sendo impedido pelos policiais. Na cena do crime, os investigadores recolheram um boné. O pai de Elias confirmou que o boné pertence ao filho.

De acordo com o delegado Vilson de Almeida, que conduziu a investigação, quando os policiais passavam pela rua com o suspeito, vizinhos disseram não duvidar que seja ele o autor do crime, pois teria o hábito de ficar observando idosas que moram sozinhas com o intuito de estuprá-las. Viciado em drogas e já condenado por tráfico, Elias foi preso em flagrante e indiciado por homicídio qualificado.