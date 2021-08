O Disque-Denúncia do Rio de Janeiro divulgou um pedido para que a população ajude a Polícia Civil a identificar e prender os assassinos do sargento da Polícia Militar Nataniel Pinto Ferreira, de 46 anos, praticado na manhã da última segunda-feira (dia 23), no bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí. O serviço oferece uma recompensa de R$ 5 mil.

Segundo a própria polícia apurou, os matadores do sargento estavam num Corolla preto. Ele foi surpreendido quando saía de casa, sendo atingido por vários tiros, dois deles na cabeça. Nataniel, lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar, morreu na Santa Casa de Barra do Piraí pouco depois de dar entrada.