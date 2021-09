A Polícia Federal prendeu, na manhã de hoje (dia 2), um ex-policial militar suspeito de praticar homicídios em agosto de 2019. O suspeito estava foragido e o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Araruama, na região dos Lagos.

Segundo a PF, os homicídios foram praticados em razão da disputa territorial existente entre uma milícia e uma facção criminosa que dominava o tráfico de drogas no Campo do Uta.

O preso, que constava na lista de procurados do estado, estava foragido há aproximadamente um ano e foi capturado quando chegava em uma pousada situada na praia do Foguete, no município de Cabo Frio.

A ação envolveu policiais federais da Missão Redentor, da Delegacia de Repressão a Drogas da PF no RJ e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé, e contou com o apoio do GAECO.