Será enterrado nesta terça-feira (dia 7), o corpo do policial militar Mateus Marques da Silva, de 31 anos. O sepultamento acontece às 10h, no Cemitério Portal da Saudade.



Mateus morreu no início da manhã de hoje, ao capotar de carro no entroncamento da rodovia dos Metalúrgicos com a via Dutra, em Volta Redonda.

O militar conduzia o Prisma placa LUH1G75 e perdeu o controle ao fazer uma curva próxima ao trevo de acesso para São Paulo. Segundo os Bombeiros, com o capotamento, o corpo do Mateus foi arremessado para fora do veículo.



A perícia da Polícia Civil esteve no local e apura as causas do acidente. No interior do carro, foram encontradas uma mochila com a farda do policial, dois carregadores com 29 munições calibre 40 cartões bancários e aparelho celular. A arma do militar foi encontrada próxima ao veículo.

Mateus Marques trabalhava há 20 dias no 39º Batalhão (Belford Roxo), onde foi lotado assim que concluiu o curso de formação de soldado. Horas antes do acidente, ele publicou nas redes sociais uma foto comentando sobre o término do plantão na Baixada Fluminense.

Em nota, o comando da unidade lamentou a morte do policial e disse que está prestando apoio aos seus familiares.

Anteriormente, Mateus trabalhou como vigilante patrimonial no campus do UniFoa. Ele morava em Volta Redonda e deixa pai, mãe e a esposa grávida de 4 meses.

Foto: Reprodução