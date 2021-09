Morreu, na manhã desta terça-feira (dia 7), na Santa Casa de Barra Mansa, Ramon Lenon de Carvalho Ribeiro de Jesus, de 30 anos, a segunda vítima de um grave acidente ocorrido no último sábado (dia 4), na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio. Ramon e o professor de educação física Rodrigo Costa, outra vítima do acidente, estavam em um carro que colidiu com um ônibus. Rodrigo morreu ainda na noite de sábado.

Internado desde o sábado em um leito de UTI, Ramon sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ainda não há informações a respeito do velório e sepultamento. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Rodrigo e Ramon.

“É muita dor para um coração só perder vocês dois assim, de uma forma tão trágica. E pensar que se eu não estivesse me arrumando para ir trabalhar no dia, eu poderia estar com vocês. Sei lá, poderia ter sido diferente. Mas quem somos nós para contrariar a vontade de Deus, por mais dolorosa que seja. E esse mesmo Deus vivo nos dá força para superar essa dor e transformá-la em lição de vida, aprendizado, lembranças e experiências. A saudade de vocês dois já não cabe no peito”, lamentou um amigo.