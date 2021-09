A partir desta quarta-feira (dia 8), a prefeitura de Barra Mansa inicia a aplicação da vacina contra a Covid-19 em postos de saúde do município. A medida, visa facilitar a vacinação da população, que antes estava centralizada no Parque da Cidade.

Segundo a prefeitura, inicialmente, foram definidos 21 postos de saúde, incluindo o Teatro do Parque da Cidade, que compreende a região central, abrangendo todos os pontos da cidade: Floriano, Amparo, Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Fátima, Rialto, Belo Horizonte, Vista Alegre – Ismael de Souza, Colônia PSF, Bocaininha, Coringa I, São Francisco, Vila Orlandélia, Cotiara, KM 4, São Pedro, Nova Esperança, Vila Principal, Boa Vista II, Jardim Primavera e Paraíso de Baixo.

Acamados

De acordo com a prefeitura, também será iniciada também nesta quarta-feira a marcação para acamados maiores de 12 anos. O responsável deverá fazer o contato através do telefone (24) 99842-5935. É indispensável a apresentação do laudo médico que comprove a condição de acamado.

Também no dia 08 será administrada a terceira dose de reforço em idosos acima de 60 anos. Inicialmente, a aplicação será feita naqueles que estão em lares de longa permanência do município. Posteriormente, com a chegada de mais vacinas, o serviço irá abranger os demais munícipes acima de 60 anos.