A volta-redondense Verona dos Santos Rodrigues, conquistou na última semana, o vice-campeonato brasileiro de sinuca, na categoria “Snooker Six Red”, uma das diversas modalidades da tradicional sinuca, e carimbou uma vaga para disputa do mundial e do pan-americano.

Disputado na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, a 38ª edição do Campeonato Brasileiro de Sinuca recebeu mais de 100 atletas de todo o país, e contou com a participação de outros cinco jogadores de Volta Redonda, sendo três no feminino. Os outros dois, são Guilherme Luís Da Silva e Gustavo Machado, competidores do Clube dos Funcionários.

Além das partidas, o evento contou com o 1º Simpósio Nacional de Sinuca Feminina, que lançou a campanha “Jogue como uma garota”, usada para motivar as mulheres a praticarem a sinuca como esporte.

Durante o Simpósio, foram alinhadas novas diretrizes para o esporte. Pedro Rolim, presidente da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca (CBBS), lançou propostas de novos torneios para o público feminino. Quem comandou o evento foi a atleta da Cidade do Aço, Fernanda Irineu, que, além de participar do simpósio, competiu no Campeonato Brasileiro.