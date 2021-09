Dois carros colidiram na tarde de sábado (dia 11) na BR-393, a Rodovia Lúcio Meira, no trecho do bairro Lago Azul, em Barra do Piraí. Sete pessoas ficaram feridas, sendo socorridas pelos bombeiros e pela concessionária da rodovia. Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento. Não foram detalhados os ferimentos sofridos pelas vítimas, mas cinco foram liberadas pouco depois de receberem atendimento.

De acordo com o que foi apurado pela Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente. Um dos carros rodou na pista, no km 256, e foi atingido em cheio na lateral por outro que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, um dos veículos parou em cima da mureta, quase despencando da ponte.