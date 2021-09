Polícia Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (dia 13), a Operação Desquite, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão no escritório de uma falsa advogada, no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.

Segundo a PF, a investigada, que não estava no local, usava documentos falsos e alegava prestar assessoria para dar entrada em benefícios do INSS. Na ação, os policiais federais apreenderam fichas de clientes, recibos, documentos falsos e um notebook.

A operação contou com o apoio do Núcleo Regional da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Rio de Janeiro, do Ministério do Trabalho e Previdência e foi acompanhada por dois representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que constataram o exercício ilegal da profissão por parte da suposta advogada que não possui habilitação para advogar.

A suspeita responderá pelos crimes de estelionato previdenciário e falsidade ideológica, sem prejuízo de eventuais outros crimes no decorrer da investigação.