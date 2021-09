A Secretaria de Saúde de Volta Redonda conseguiu uma remessa da vacina CoronaVac de 17 mil doses, a partir de ajustes com o governo do estado do Rio de Janeiro. Esse estoque vai suprir a demanda das segundas doses, que venceram nesta semana e as que estão prestes a vencer. Em reunião realizada com o COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro), a secretária de saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, obteve o quantitativo de doses para garantir a imunização de aproximadamente 16 mil pessoas.

A população vacinada com a primeira dose da CoronaVac irá completar o ciclo de imunização com a segunda dose nos próximos dias. O intervalo adotado pela Vigilância em Saúde de Volta Redonda entre a primeira e a segunda dose da vacina CoronaVac é de 21 dias.

A partir desta sexta-feira, dia 17, pessoas vacinadas com a primeira dose da CoronaVac até 27/08/2021 já vão receber a segunda dose em qualquer uma das 46 Unidades de Saúde espalhadas nos bairros do município.