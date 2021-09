O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro, e a Polícia Civil, realizam, nesta quarta-feira (dia 22), a operação “Kater”. Estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em endereços de empresas distribuidoras de bebidas sediadas nos estados do Rio e do Paraná e de seus representantes.



Os mandados foram expedidos pela Vara Única de Itatiaia. Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Itatiaia. O objetivo da operação é obter provas dos crimes de sonegação fiscal, crimes contra a administração pública, associação criminosa e outros.

Há suspeitas, ainda em fase de investigação, de atos de corrupção por parte de agentes públicos encarregados da fiscalização do transporte de bebidas, que ingressam no estado do Rio de Janeiro sem documentos fiscais e sem o devido recolhimento de tributos.